اليوم.. ندوة لتحليل أداء الحكام بالجولات الثلاثة الأخيرة للدورى بـ"الهدف"

كتب عادل عقل

تقيم لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى، اليوم الخميس، ندوة لتحليل أداء الحكام بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر حيث أكد عزب حجاج سكرتير عام اللجنة أنه سيتم خلال الندوة شرح الحالات التى شهدت جدلاً بالجولات من الـ13 الى 15 من مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف حجاج أن فعاليات الندوة ستنطلق فى العاشرة صباحا بحضور الحكام والمساعدين الذين شاركوا بالمباريات ومن المقرر أن يتولى شرح الحالات بالفيديو كلاً من رضا البتاجى وأحمد الشناوى وجمال الغندور ووجيه أحمد.

وتابع حجاج أنه سيسبق انطلاق الندوة اجتماع بين البلتاجى والشناوى والغندور وعصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو اللجنة المشرفة على التحكيم فى حضور أعضاء لجنة الحكام.