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3 أطعمة يحذر الأطباء من تناولها بعد عملية "الزائدة الدودية"

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3 أطعمة يحذر الأطباء من تناولها بعد عملية "الزائدة الدودية" 3 أطعمة يحذر الأطباء من تناولها بعد عملية "الزائدة الدودية"

>كتبت نهى طارق

التهاب الزائدة الدودية، حالة طبية شائعة تتطلب جراحة عاجلة، وذلك وفقاً لجمعية جونز  هوبكنز الطبية، وهناك بعض الأطعمة التي ينصح الأطباء بالابتعاد عنها بعد إجراء عملية الزائدة الدودية، للحد من آلام البطن، وتخفيف عملية الهضم، رصدها موقع Prevention:

1-   الابتعاد عن المواد الصلبة

بعد إجراء عملية جراحية فى البطن، ينصح الأطباء باتباع نظام غذائى غنى بالسوائل والأطعمة التى تتحول إلى سائل فى درجة حرارة الغرفة وينصح الأطباء بالابتعاد عن الفواكه والخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك والبيض والفول والخبز والحبوب الباردة والأرز المكرونة والمكسرات والبذورأو أى طعام يتطلب المضغ.

2-   تجنب الأطعمة الدسمة

الأطعمة الغنية بالدهون، صعبة الهضم وترهق الجهاز الهضمى، نجنب الأطعمة المقلية والقشطة والجبن كامل الدسم والحليب كامل الدسم والشوكولاتة والآيس كريم.

3-   الابتعاد عن السكريات

ينصح الأطباء الذين أجروا عملية الزائدة بتجنب الأطعمة التى تحتوى على السكر بعد جراحة الجهاز الهضمى، وفقا لمؤسسة GIST الدولية فالأطعمة الغنية بالكثير من السكر تتسبب فى تمرير البراز بسرعة كبيرة جدا من خلال الأمعاء الغليظة وتؤدى إلى الإسهال.


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