نائب برلمانى بالدقهلية يطالب الحكومة بوضع تصور لمنظومة الأمن الغذائى

الدقهلية - شريف الديب

طالب النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب، دائرة شربين بالدقهلية، الحكومة، توفير الكفاءات والخبرات أثناء وضع خطة الأمن الغذائى لما يمثله من أهمية فى تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الشرباصى، إلى أن مصر لديها الكثير من المعوقات فى هذا الملف خاصة فى ظل الأزمات المتعاقبة على الاقتصاد المصرى وعدم توافر السلع الأساسية نتيجة تلاعب كثير من التجار فى الأسواق، حيث إن إنتاجية مصر من السكر وصلت إلى 70%، فضلاً عن تحقيق فائض من محصول الأرز ومع ذلك هناك نقص فى المعروض.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ملف الأمن الغذائى يتطلب تضافر جهود الشعب للخروج من الأزمة، فى ظل اقتصاد عالمى متدهور وزيادة نسب الفقر على مستوى دول العالم وليس مصر فقط، طبقاً لتقرير منظمة الأمن الغذائى الذى أشار أن هناك أكثر من 80 مليون شخص يعانون من الجوع.