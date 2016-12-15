انطلاق مهرجان البالون الدولى بالأقصر بعد تأجيله بسبب الطقس السيئ

الأقصر – أحمد مرعى

تنطلق بعد قليل، فعاليات مهرجان البالون الدولى الأول بمطار القرنة غربى محافظة الأقصر، وذلك بعد تأجيله أمس بسبب تأثر حركة الملاحة بشدة الرياح بالمحافظة.

ومن جانبه قال المهندس سمير عبد الرؤوف رئيس الاتحاد المصرى للطيران، إن عدد البالونات المشاركة فى المهرجان 10 بالونات من دول "إنجلترا وألمانيا والسويد وفرنسا"، حيث يشارك بالمهرجان ٥ من أبرز أبطال العالم فى البالون من بينهم ديفيد بيترون، موضحًا أن هناك لجنة من سلطة الطيران المدنى وصلت إلى الأقصر منذ أيام، وقامت بمراجعة كافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة وقامت بالكشف عن البالونات قبيل انطلاقها صباح اليوم.

وكانت قد وافقت سلطة الطيران المدنى، مطلع ديسمبر الجارى، على إقامة مهرجان البالون الطائر بمحافظة الأقصر، والذى يشارك فيه متسابقون من عدة دول، وذلك بعد تأجيله فى وقت سابق لأجل غير مسمى من قبل وزارة الطيران المدنى، بسبب عدم استيفاء نادى الطيران المصرى، الجهة المنظمة للمهرجان، لمتطلبات السلامة الجوية التى وضعتها السلطة.

جاء ذلك القرار عقب عقد سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين، تعهد نادى الطيران باستيفاء كل متطلبات السلامة الجوية، قبل انطلاق المهرجان والممثلة فى إجازات الطيارين، وشهادات صلاحية البالون وشهادات التسجيل، وشهادات المحطة اللاسلكية، وتسليم صور جوازات المشاركين للحصول على الموافقات الأمنية، ومحاضر التنسيق مع الحماية المدنية وشرطة السياحة والإسعاف وخطة الطوارئ والمخطط اليومى للطيران، وتدبير محطة الأرصاد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، وشهادات التأمين متضمنة شهادات التأمين على الطرف الثالث.

ومن جانبه قدم شريف فتحى، وزير الطيران، كل التسهيلات لمنظمى المهرجان، لإخراجه بصورة لائقة، بما يتلاءم مع السمعة الدولية لمصر، ولتحقيق هدفه فى الترويج السياحى للأقصر، مؤكّدة أن الجهة المنظمة تعهدت بتقديم واستيفاء كل المتطلبات قبل انطلاق المهرجان بأربعة أيام، ولهذا منحتها سلطات الطيران المدنى الموافقة.