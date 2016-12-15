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الإسماعيلى يتدرب اليوم بدون راحة استعدادًا لـ بتروجت

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الإسماعيلى يتدرب اليوم بدون راحة استعدادًا لـ بتروجت الإسماعيلى يتدرب اليوم بدون راحة استعدادًا لـ بتروجت

>كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

يواصل فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم الخميس بدون الحصول على راحة عقب الانتهاء من مواجهة أسوان أمس الأربعاء فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب ضيق الوقت وتلاحم المباريات قبل الاستعداد لمواجهة بتروجت يوم السبت المقبل بالجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

 

وأجل الجهاز الفنى للإسماعيلى منح لاعبيه راحة لحين الانتهاء من منافسات الدور الأول بالدورى بسبب ضيق الوقت بين كل مباراة والأخرى فى ظل سعيه لتحقيق طفرة فى صفوف الدراويش والمنافسة على استعادة الانتصارات وتحقيق مركز متقدم بجدول الدورى.

 


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