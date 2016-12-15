وزارة الرياضة تدرس مقترح رجال أعمال بتكوين صندوق رياضى

كتب رامى ناجى

كلف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، محمود الحلو المدير التنفيذى للوزارة، بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لدراسة المقترح المقدم من عدد لرجال الأعمال المصريين بتكوين صندوق رياضى لتطوير الرياضة المصرية.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة تلقت اقتراحًا من عدد من رجال الأعمال بتكوين صندوق رياضى لتطوير الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال وضعوا 300 مليون جنيه مبدئيًا فى الصندوق، وأشار وزير الرياضة إلى أنه يجب مشاركة المجتمع المدنى فى الرياضة المصرية، مؤكدًا أن يجب تغيير الفكر الشمولى فى إدارة الرياضة حتى نجد الصناعة الأولى فى مصر هى الرياضة.