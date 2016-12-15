أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير الطاقة: سوق النفط سيستغرق وقتاً للتعافي

Google+ Print
وزير الطاقة: سوق النفط سيستغرق وقتاً للتعافي وزير الطاقة: سوق النفط سيستغرق وقتاً للتعافي

قال م . خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: إن سوق النفط سيستغرق وقتا للتعافي بعد اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين منافسين للحد من الإمدادات.

وقال للصحفيين خلال المنتدى السنوي لبرنامج أرامكو الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، (منتدى "اكتفاء 2016")، الذي نظمته الشركة في مقرها في الدمام أمس إنه يتوقع أن يستغرق "المفعول الفعلي من ناحية الأساسيات عدة أشهر لينعكس في السوق".

وأضاف "هي خطوة غير مسبوقة (الاتفاق بين أوبك والدول غير الأعضاء) سيتبعها إن شاء الله التزام عال جدا وسنري الأثر في نهاية الأمر في معدلات العرض والطلب وانخفاض في التخمة التي يعاني منها المخزون النفطي خلال عام 2017".

من جهة أخرى توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» تزايد الطلب على الخام بفضل توصلها لاتفاق شمل عددا من المنتجين غير الأعضاء لديها بشأن خفض الإنتاج، وهو ما تقول إنه سيسهم في تحقيق التوازن للسوق خلال النصف الثاني من العام القادم. ونجحت «أوبك» في إقرار خطة نهاية الشهر الماضي لخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، كما توصلت لاتفاق مع عدد من المنتجين من خارج المنظمة لخفض إنتاجهم بمقدار 558 ألف برميل يومياً.

وحسب التقرير الشهري للمنظمة، فإن هذا الاتفاق إلى جانب الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط سيؤديان في نهاية المطاف إلى انخفاض المخزون العالمي بوتيرة سريعة وإعادة التوازن للسوق خلال النصف الثاني من 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية