تعليم الرياض يكرم ابتدائية أبي هريرة بالدرعية

د. المانع مكرماً قائد المدرسة الشمري

كرم مدير عام تعليم منطقة الرياض د.عبدالله بن محمد المانع، ابتدائية أبي هريرة بمحافظة الدرعية لحصولها على المركز الأول في برنامج الأسبوع التمهيدي على مستوى منطقة الرياض، واستلم الجائزة قائد المدرسة زامل بن مبارك الشمري، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

من جهته ذكر الشمري، أنّ البرنامج الذي تبنته مدرسة أبي هريرة نجح في تخفيف الخوف وإزالة مشاعر الرهبة لتلاميذ الصف الأول حين سعت إلى تخصيص الأسبوع الأول في بداية مشوارهم العلمي ليكون تمهيديا يتخلله برنامجا تربويا هادفا يعد وفق أسس علمية بأسلوب شائق، مستشهدا ببعض الأمثلة لأبرز المشكلات السلوكية والنفسية التي قد تظهر على التلاميذ المستجدين وتطبيقاتها التربوية وطرق التعامل معها كالخوف من المدرسة، الصمت الاختياري، اضطرابات الكلام، اضطرابات المعارضة والعصيان، البكاء، الخجل والانطواء، قضم الأظافر، التوحد وغيرها، وكان لافتا اهتمام المدرسة بالطرق الجاذبة للصغار والتي تحببهم في التعليم.