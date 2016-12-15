الملك يتلقى شكر رئيس فنزويلا على اتفاق «أوبك»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا، عبر فيه عن شكره للاتفاق الذي تم بين دول أوبك والدول الأخرى المنتجة من خارج المنظمة، مؤكداً أن الدول الأعضاء وغيرها ستجني ثمار هذا الاتفاق مع الالتزام الكامل به. وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين، وحرص المملكة على الخير لكافة شعوب العالم مع حماية مصالح المملكة. ونوه - أيده الله - بأهمية الالتزام بالاتفاق الأخير من جميع الدول الأعضاء.