الحملة الوطنية لنصرة السوريين تستكمل المحطة الـ19 لبرنامج «شقيقي سفرتك هنية»

استكملت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية المحطة التاسعة عشرة من برنامج "شقيقي سفرتك هنية" وذلك بعد أربع محطات متتالية مستهدفة أكثر من 991 أسرة سورية في لبنان.

ووزعت الحملة من خلال مكتبها في لبنان على الأشقاء اللاجئين السوريين الذي يقارب عددهم ستة آلاف مستفيد أطقم الأواني المنزلية التي تحتوي على جميع احتياج الأسرة من ملحقات المائدة.

وأبرز مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال حرص الحملة الوطنية السعودية على أن تشمل هذه المساعدات جميع الأشقاء اللاجئين السوريين وخاصة الأسر الأكثر عوزا من ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين وأسر المفقودين وأسر الشهداء، مؤكداً استمرار توزيع هذه المواد ضمن هذا البرنامج ليستهدف ما لا يقل عن 50 ألف أسرة.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر السمحان أن سلسلة التوزيعات التي تقوم بها الحملة في الداخل السوري والدول المجاورة له من خلال مكاتب الحملة المنتشرة هناك تأتي في إطار السعي الدائم من الحملة لتلبية مختلف احتياجات الأشقاء اللاجئين والنازحين السوريين.

وأفاد أن الحملة وفرت من خلال هذا البرنامج 150 ألف طقم أواني منزلية جاري العمل على توزيعها ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بـ900 ألف مستفيد في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري.

وقال د. السمحان "إن كل المشروعات التعليمية والطبية والموسمية والنفسية والاجتماعية والإيوائية التي ما زالت الحملة تنفذها لأكثر من أربعة أعوام متتالية تأتي بهدف تخفيف بعض من معاناة الأشقاء اللاجئين والنازحين السوريين خلال الأزمة التي يمرون بها"، مؤكدا أن الحملة خلال هذه الفترة حققت تغييرا ملحوظا على الواقع المعيشي للشقيق السوري، وذلك بتوفيق من الله تعالى ثم بفضل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.