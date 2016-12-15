بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

د. صالح العندس

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن بدء القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس (الصباحي والمسائي) للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1437/1438هـ، وذلك اعتباراً من الأحد القادم إلى يوم السبت (1438/04/10هـ)، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (www.rgt.gov.sa).

وأوضح عميد الكلية د. صالح العندس أن القبول لبرنامج البكالوريوس في الفترة الصباحية والمسائية سيكون متاحاً لتخصص الشبكات في قسم الحاسب، وأما برنامج الدبلوم في الفترة الصباحية فسيكون للتخصصات التالية: تخصص الاتصالات في قسم الاتصالات، وتخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم في قسم التقنية الخاصة، وثلاثة تخصصات في قسم الحاسب، هي البرمجيات والشبكات وأنظمة الشبكات، وسيتاح برنامج واحد للدبلوم في الفترة المسائية لتخصص أنظمة الشبكات في قسم الحاسب، مشيراً إلى أن الترشيح للقبول سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الالكتروني.

وأضاف العميد ان الكلية -ولله الحمد- حققت نجاحات كبيرة للخريجين حيث بلغت نسبة من توظف منهم 79% حسب الإحصائيات الأخيرة، وهذا مؤشر واضح للإقبال الكبير من جهات التوظيف الحكومي والخاص والعسكري على استقطاب خريجي الكلية.

ودعا د. العندس الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني qb@cti.edu.sa أو الهاتف رقم 4542565 تحويلة 362 متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.