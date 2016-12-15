فيصل بن مشعل: التقدم لا يكون إلا في المبادىء والأخلاق النبيلة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن المؤتمر الدولي "الاستشراق ماله وما عليه" أتى في وقت نحنُ في أمس الحاجة إلى تصحيح نظرة الآخرين نحو ديننا الإسلامي، ومجتمعاتنا المسلمة، خاصة من قبل الباحثين والدارسين الغربيين، مشيراً إلى أن المشرق العربي يثمّن دوماً جهود المنصفين من المستشرقين الذين سجلوا ذاكرة المكان، ووثقوا ظروف الإنسان ونمط حياته وحالته في نفسه وداخل مجتمعه، حيث سجلوا أدق التفاصيل التي أسهمت في إثراء المعرفة البشرية بأوضاع هذا الجزء الثري من العالم وقال سموه: لقد حان الوقت الذي نطلب فيه من المستشرقين المحدثين بتحقيق تراث أسلافهم، وعرضه على ما يتوفر من معلومات غزيرة في متناول الباحثين، لتنقية وتصحيح بعض المراجع من ما يشوبه من معلومات مغلوطة لم تكن سوى أساطير، كاشفاً في الوقت نفسه أنه لا يوجد في عالمنا العربي ممن كَتَبَ عن الغرب بالشكل الذي كتب به الغرب عن الشرق، مطالباً بإنشاء المراكز البحثية في جامعاتنا السعودية من أجل أن نتعرف عن الغرب بعمقٍ أكثر، وإعادة تحقيق كتب المستشرقين، وذلك بعقد تعاون بين الجامعات العربية ومراكز البحوث في الغرب من أجل تنقية هذه المراجع المهمة مما شابها من أمور لا تتفق مع واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية وأضاف سمو أمير منطقة القصيم: إن مقياس التقدم من وجهةِ نظري الشخصية، لا يعني التقدم التكنولوجي أو المادّي، بل إن التقدم يكون في المبادىء والأخلاق النبيلة، واتباع تعاليم ديننا الإسلامي وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل، أن هناك من البعض من يعتبر التمسك بالعادات والتقاليد بأنها تخلف، مشيراً إلى أن هذه جزئية من جزئيات اختلاف الثقافات، وأن النظرة المنصفة والعادلة للإرث الديني والثقافي والحضاري للشعوب توضح بطلان ذلك، متأملاً أن يكون ذلك جزءاً ممن يجب أن يُناقش في هذا المؤتمر، متمنياً أيضاً أن ينقل المشاركون الوسطية والاعتدال الذي هو المنهج السليم لهذا الدين ولهذا الوطن الغالي، سائلاً الله تعالى أن يجعل في توصيات هذا المؤتمر الدولي الخير والفائدة من هذه الفئة من الأصدقاء المستشرقين، داعياً الله العلي القدير أن ينصر دينه وأن يُعلي كلمته جاء ذلك في كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال رعايته مساء الثلاثاء، لحفل افتتاح المؤتمر الدولي "الاستشراق ماله وما عليه"، الذي نظمته جامعة القصيم ممثلة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بمحافظة الرس، وذلك في مركز الشيخ صالح بن مطلق الحناكي الثقافي. حيث بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة عميد كلية العلوم والآداب بالرس رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالرحمن بن صالح الغفيلي التي رحب من خلالها في حضور سموه ورعايته للمؤتمر، متحدثاً عن فكرة المؤتمر التي انطلقت من حرص المستشرقين وعلمهم بعظم الحضارة الإسلامية والعربية، وبدء استقبال القائمين على المؤتمر أكثر من 340 فكرة بحثية بهذا الخصوص، اجتاز منها 104 فكرة، وافقت اللجنة العلمية على مشاركة 55 ورقة منها ووصف الدكتور الغفيلي هذا المؤتمر بالنوعي، مشيداً بالدعم المتواصل الذي حظي به التعليم ومناشط التعليم الدائم من حكومتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، منوهاً بمتابعة وحرص معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، واصلاً الشكر لرعاة المؤتمر، الذين اثبتوا تلاحم القطاع الخاص مع القطاع الحكومي والخدمي والعلمي، شاكراً سموه على رعايته للمؤتمر، داعياً الله أن يحفظ لنا بلادنا، وأن يديم عليها عِزها وأمنها.

حضور كثيف في المؤتمر