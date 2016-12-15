أمير القصيم: أعمال حرس الحدود البطولية تترجمها الإنجازات

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما يقوم به رجال حرس الحدود من أعمال بطولية للذود عن حياض الوطن وحماية مقدساته، والدفاع عن حدوده البرية والبحرية، منوهاً بما يتسم به رجال حرس الحدود من صفات نبيلة تترجمها الإنجازات التي يسجلونها خدمة للدين والوطن، في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- وحرصهم الدائم واهتمامهم المستمر لكل ما يهم قطاع حرس الحدود بالمملكة.

وثمن أمير القصيم الجهود التي يبذلها رجال الأمن كافة بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للحفاظ على أمن الوطن وحماية مكتسباته، مؤكداً أنهم ـ بعد الله ـ الحصن المنيع ضد من يحاول المساس بأمن الوطن وأمانه واستمع سمو أمير منطقة القصيم، خلال لقائه في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة امس، لمدير عام العلاقات العامة والمراسم بالمديرية العامة لحرس الحدود العميد بحري صالح بن محمد الشهري، والعقيد محمد بن مسفر القحطاني مدير ادارة الاحصاء بالمديرية العامة لحرس الحدود، إلى شرح عما تضمنه التقرير السنوي الميداني لحرس الحدود من إحصاءات عن المضبوطات من التهريب والتسلل والإجراءات والاحتياطات الأمنية المتخذة للتصدي للمخالفات ولعمليات التسلل والتهريب في كافة حدود الوطن الغالي وفي نهاية اللقاء أعرب العميد الشهري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة اللقاء والتوجيهات السديدة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.

من جهة أخرى يقوم سموه الأحد المقبل، بزيارة تفقدية لمركز الشيحية، يدشن خلالها عدداً من المشروعات التنموية والجمالية والخدمية بالمركز ويشرف الحفل الخطابي.

وبهذه المناسبة، قدم محافظ البكيرية م. صالح بن عبدالعزيز الخليفة، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، بمناسبة تفضله بالموافقة على افتتاح وتأسيس عدد من المشروعات بمركز الشيحية، قائلاً «لا يسعني إلا أن أرحب بمقدم سموه الكريم سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ لنا أمننا ولاة أمرنا ويحفظ بلادنا من كل سوء».

كما قدم رئيس مركز الشيحية خالد بن ماضي الربيعان، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم، على زيارته للمركز ورعاية هذا اليوم الغالي على أهالي الشيحية بافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمركز، متمنياً من الله العلي القدير أن يمتع سموه بثوب الصحة والعافية.