محافظ الحريق يفتتح مهرجان الحمضيات الأول.. اليوم

محمد الثاقب

يفتتح محافظ الحريق محمد بن عبدالعزيز الثاقب صباح اليوم الخميس مهرجان الحمضيات الأول بمحافظة الحريق والمراكز التابعة لها وذلك بموقع السوق العام، حيث أتمت اللجان المشكلة لتنظيم المهرجان استعداداتها كما وفرت الجهات الحكومية بالمحافظة كافة الاحتياجات اللازمة للمهرجان.

يصاحب المهرجان والذي يستمر لمدة 7 أيام عدد من الندوات والمحاضرات في مجال الزراعة يلقيها عدد من الخبراء المختصين بالوزارة، حيث تُعقد غداً ضمن فعاليات الافتتاح ندوة بعنوان (توصيات عامة لمزارعي الحمضيات) يلقيها الخبير المهندس علي الجليل مدير عام مركز البستنة بمنطقة نجران، فيما تعقد ندوة ثانية في تمام الساعة الرابعة عصراً بعنوان (تسويق المنتجات الزراعية) يلقيها المستشار حسين بن عوض القحطاني من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وفي اليوم الرابع للمهرجان الموافق 19 ربيع الأول تُعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً ندوة بعنوان (خدمة بساتين الحمضيات) يلقيها الدكتور سعيد سليمان من جامعة الملك سعود قسم الانتاج النباتي.

كما تقيم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض ومديرية الزراعة بمحافظة الخرج وفرع الزراعة بالحريق ضمن المهرجان جناحا خاصا بهذه المناسبة خلال الفترة من 16 إلى20 ربيع الأول الجاري.