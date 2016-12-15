متعب بن عبدالله: ملتقى ألوان السعودية يقدم منجزات المملكة وتراثها الأصيل

زار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني امس ملتقى ألوان السعودية 2016, الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وتجول سموه في الملتقى وأجنحته حيث اطلع على أبرز المشاركات في الملتقى، وما يحتويه من عروض مرئية وصور فوتوغرافية، وأعمال فنية ضوئية. كما شاهد سموه فعاليات الملتقى والأعمال الخاصة بفن التصوير إلى جانب تجوله في جناح هيئة السياحة ومجالس التنمية السياحية بالمناطق، واستماعه لشرح عن أبرز مشاركات الجهات الحكومية والخاصة. وفي ختام الجولة عبّر سمو الأمير متعب بن عبدالله عن إعجابه بالملتقى، موضحاً أن هذا الملتقى ليس مقتصراً على التصوير إنما يمثّل ويقدم منجزات المملكة العربية السعودية وتراثها الأصيل وثقافتها وإبداعات المجتمع, مشيداً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود « -حفظه الله- لدعم مثل هذه المعارض, معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, ومشيداً بالتنظيم المبهر والمشاركات الرائعة, شاكراً كل من أسهم في إقامة هذا الحدث الكبير، متمنياً للجميع التوفيق، ومباركاً لهم هذا الملتقى.

وزير الحرس في لقطة مع عدد من الأطفال خلال جولته في الأجنحة المشاركة