القويحص يدشن ١١ برنامجاً مهنياً

دشن مساعد مدير التعليم بالرياض للشؤون التعليمية د. محمود بن عبدالله القويحص ورئيس مركز عرقة عبدالله بن محمد الرواف ود. عبدالله المهنا مدير مكتب التعليم بالرائد وعدد من مشرفي ومسؤولي المكتب أحد عشر برنامجاً منهجياً ومهنياً وتربوياً صباح أمس في ثانوية عرقة وشملت البرامج الورش المهنية ميكانيكا السيارات وصيانة الجوالات وكهرباء المنازل وذلك بالتعاون والشراكة مع المعهد الملكي الصناعي الثانوي بالرياض حيث استفاد من هذه الورش ومدربيها المتخصصين ١٨٠ طالباً على مدى ٣ أيام متواصلة إضافة الى النوادي المنهجية نادي اللغة العربية ونادي اللغة الانجليزية ونادي الرياضيات كما تم تدشين عدد من المعارض المنهجية شملت شروط لا إله إلا الله والعبادة الشاملة واستراتيجيات التدريس والأمن الفكري إضافة إلى البرامج الاجتماعية (علوم رجال).