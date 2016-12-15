«هيئة تقويم التعليم» تزور جامعتي الملك فهد والملك سعود لاعتمادهما

أنهى قطاع التعليم العالي بهيئة تقويم التعليم وفرق من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي زيارتهم الميدانية لجامعتي الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود، حيث هدفت هاتان الزيارتان إلى تقويم جودة الجامعتين لإعادة اعتمادهما مؤسسياً. وتعد هاتين الزيارتين للمراجعين متطلباً ضرورياً للتحقق من استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات الاعتماد المؤسسي وفقاً لنظام الهيئة ومعاييرها. وقد رافق فرق المراجعة عدد من مستشاري الهيئة واستمرت كل زيارة من هاتين الزيارتين خمسة أيام تضمنت إجراء عدد من المقابلات مع منسوبي كل من الجامعتين كان من أهمها مقابلة كل فريق في كل جامعة معالي مدير الجامعة المعنية ووكلائها وعينات من عمدائها ورؤساء الأقسام العلمية فيها وعينات من الأساتذة والباحثين والطلبة والطالبات وأرباب العمل (جهات توظيف الخريجين) بالإضافة إلى الإداريين في الوحدات الإدارية المختلفة في كل من الجامعتين.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الجولة الخامسة التي تجريها الهيئة للجامعات والكليات الحكومية والأهلية بهدف التحقق من جودة مخرجاتها والعمل على تحسين كفاءة التعليم والتعلم بكافة برامجها الأكاديمية والتحسين المستمر للخدمة التي تقدمها الجامعة لطلابها في المقام الأول ومن ثم للجهات المستفيدة من خدماتها كالبحث العلمي وخدمة المجتمع.

فريق الخبراء في جامعة الملك فهد