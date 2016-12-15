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اليوم ..مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول الإدارة المتكاملة للمياه بالإسكندرية

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اليوم ..مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول الإدارة المتكاملة للمياه بالإسكندرية اليوم ..مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول الإدارة المتكاملة للمياه بالإسكندرية

>الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز الدراسات البيئية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كل من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، والشراكة المائية المصرية، ندوة بعنوان "إطلاق الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة  للمياه الحضارية بالإسكندرية حتى 2030"، وذلك اليوم الخميس. 

 

وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن هذه الندوة تأتي كنتيجة لانفتاح المكتبة على المجتمع من حولها، والمشاركة فى وضع أو دعم الخطط الاستراتيجية المستقبلية، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تقود الأجيال المصرية القادمة نحو مستقبل أفضل.

 

من جانبه، أكد الدكتور صلاح سيلمان، كبير الخبراء بمكتبة الإسكندرية، أن الندوة سوف تناقش الإدارة المتكاملة للمياه بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من المتخصصين منهم، السادة وزراء الرى السابقين والخبراء والأساتذة المختصين بمجال إدارة الموارد المائية.

 

 

 


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