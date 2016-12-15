رئيس وزراء لبنان السابق نجيب ميقاتى يزور مشروع "السلام عليك أيها النبى"

كتب لؤى على

قام رئيس وزراء دولة لبنان السابق نجيب ميقاتى، بزيارة لمشروع "السلام عليك أيها النبي" بمقره الرئيس بمكة المكرمة برفقة حرمه، حيث كان فى استقبالهم المشرف العام على المشروع الدكتور ناصربن مسفر القرشى الزهرانى،و نائب المشرف العام الدكتور على بن بخيت الزهراني.

وقد رحب بهم المشرف العام فى مستهل اللقاء وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن فكرة تأسيس هذا المشروع الإنسانى العالمى (مشروع السلام عليك أيها النبي) ورسالته ورؤيته كمشروع أمة ينطلق من المملكة العربية السعودية، ويضم المشروع مكتبة متخصصة وقناة فضائية ومعارض دولية تحتوى على أفضل ماتوصلت له التقنيات المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة، حيث سخرت جميعها للتعريف بنبى الرحمة والسلام سيد الخلق ﷺوبحقيقة الإسلام ومحاسن تعاليمه وسيرته العطرة.

عقب ذلك قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المشرف العام على المشروع للتعاون على إيجاد آلية مشتركة ﻹقامة فرع للمعرض فى جمهورية لبنان بالتنسيق مع الجهات المعنية فى البلدين.

و فى الختام شكر رئيس وزراء لبنان الأسبق القائمين على هذا المشروع، مثمناً الدور الرائد الفريد الذى يقوم به هذا المشروع العظيم فى نطاقه المحلى والعالمي.