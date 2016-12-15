حبس صاحب شركة بتهمة تزوير إخطارات منسوبة للضرائب

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير. كان رجال مباحث القاهرة، تمكنوا من ضبط صاحب شركة، بتهمة تزوير إخطارات منسوب صدورها لمصلحة الضرائب تفيد سداد الضرائب بهدف التهرب من دفع الضرائب. تم ضبطه وضبط الأوراق المزورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور بقيام " زكريا.م " 35 سنة شريك بشركة قام بترخيص عدد 36 سيارة خاصة بالشركة عمله بموجب إخطارات منسوب صدورها لمصلحة الضرائب تفيد سداد الضرائب "جميعها مزورة"، وبالفحص تمكن حصر 27 سيارة ومقطورة، تم ترخيصهم بوحدة تراخيص النقل بمجمع مرور القطامية بموجب إخطارات منسوب صدورها لمصلحة الضرائب "مأمورية ضرائب الساحل، مأمورية ضرائب السلام أول".

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة لقيامه بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على سيارات الشركة ملكه.

وأضاف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص يدعى عصمت سيد محاسب قانونى بمنطقة الزيتون مقابل مبلغ مالى 150 جنيها نظير كل شهادة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وجارى العمل على ضبط المتهم الهارب.