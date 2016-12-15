الرئيس الصومالي: ممتنون لدعم الإمارات المتواصل لبلادنا

أشاد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بالمشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات في الصومال ودورها الإيجابي في دعم الشعب الصومالي، وقال إن الإمارات من أبرز الدول الداعمة للصومال ووقفت إلى جانب الشعب الصومالي في كل المراحل الصعبة التي مرت بها الصومال خلال العقدين الماضيين، وأضاف أن حكومة وشعب الصومال ممتنون جداً للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للصومال في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الصومالي أمس، مقر سفارة دولة الإمارات في الصومال ومستشفى الشيخ زايد، رحمه الله، في مقديشو.

وتفقد الرئيس الصومالي الذي كان في استقباله حمدان راشد الشامسي مستشار سفارة الدولة لدى الصومال مرافق مستشفى الشيخ زايد وتجول في أقسامه واستمع من الأطباء الإماراتيين الذين يشرفون علي إدارة المستشفى إلى شرح عن الخدمات الطبية والعلاجية المجانية التي يقدمها للمرضى والمراجعين من مختلف الفئات من أبناء الشعب الصومالي.

جولة

شملت جولة الرئيس الصومالي الاطلاع على مشروع توسعة مستشفى الشيخ زايد، والذي من المتوقع أن يتم الانتهاء منه منتصف عام 2017 ويأتي بناؤه ضمن مشروع إعادة إعمار وتطوير جمهورية الصومال الذي تنفذه دولة الإمارات في مختلف المناطق والأقاليم الصومالية.

واشار الرئيس الصومالي إلى أن مستشفى الشيخ زايد الذي يستقبل يومياً أكثر من 300 مريض يتلقون العلاج اللازم بالمجان يمثل نموذجاً للدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب الصومالي.

علاقات

وأكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارته لمقر سفارة الدولة في مقديشو علامة على العلاقات المتميزة بين الإمارات والصومال.

من جانبه أعرب مستشار سفارة الدولة لدى الصومال عن شكره وتقديره للرئيس الصومالي على زيارته لمقر سفارة الدولة في مقديشو ومستشفى الشيخ زايد، رحمه الله، وأكد أن دولة الإمارات ستواصل تقديم الدعم والمساعدات للصومال وأقاليمها المختلفة في مختلف المجالات لدعم مسيرة الأمن والاستقرار بها.