دعوة لتعزيز التحالفات ضد الإرهاب وإيران

طرح معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الجلسة الحوارية سؤالاً على المحاضريْن بخصوص التعامل مع إيران. فقال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إن بريطانيا عانت من الإرهاب، بما فيه الذي تدعمه إيران. وأضاف أن الاتفاق النووي ليس صفقة مثالية، لكن الجهد ينصب أولاً على منع احتمال حرب نووية في المنطقة، والاتفاق النووي يقلل من هذا الاحتمال بشكل كبير. وأكد أن فرصة التغيير في إيران يمكن خلقها عبر دعم المعتدلين فيها.

بدوره، قال ليون بانيتا إنه يجب التعامل مع القوى المضادة من موقع القوة، وفي حالة إيران يجب منعها من حيازة سلاح نووي. ودعا بانيتا إلى تحالفات جديدة مع محور الاعتدال العربي من أجل مواجهة التحديات في المنطقة، والمتمثلة بالإرهاب وإيران.