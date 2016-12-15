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سموه يستقبل مبعوث الرئيس السوداني

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سموه يستقبل مبعوث الرئيس السوداني سموه يستقبل مبعوث الرئيس السوداني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في قصر الشاطئ، الفريق طه عثمان الحسين مبعوث الرئيس السوداني وزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية والوفد المرافق.

ورحب سموه بالفريق الحسين، واستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها. ونقل عثمان تحيات الرئيس الفريق عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان للقيادة الحكيمة وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار. من جانبه حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء، الفريق طه عثمان تحياته إلى الرئيس البشير وتمنياته للشعب السوداني الشقيق المزيد من التقدم والنماء، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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