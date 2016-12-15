محمــد بــن زايــد يبحـث تعزيـز التعـاون مع الولايات المتحدة وروسيا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس في قصر الشاطئ، كلاً على حدة، الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية، وليونيد سلوتسكي عضو ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب «الدوما» الروسي، اللذين يزوران البلاد حالياً،

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالفريق أول جوزيف فوتيل وبحث معه علاقات التعاون والصداقة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، خاصة في مجالات التنسيق والتعاون الدفاعي والعسكري.

وتبادل سموه والفريق أول جوزيف فوتيل خلال اللقاء وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وباربرا ليف سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة والوفد المرافق لقائد القيادة المركزية الأميركية.

إلى ذلك استعرض سموه مع ليونيد سلوتسكي عضو ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب «الدوما» الروسي، علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وما يجمعهما من شراكات اقتصادية وتجارية متميزة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول اللقاء حرص البلدين على تعزيز روابط التعاون في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو وتطور بفضل دعم قيادتي البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.