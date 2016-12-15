حمــدان بن راشد يكرم 15 فــائزاً في جائزة العلوم الطبية

كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة في دبي، راعي جائزة حمدان للعلوم الطبية مساء أمس، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض الطبية، الفائزين بجائزة الدورة التاسعة، وشمل التكريم 15 فائزاً في مختلف فئات الجائزة، على رأسهم البروفيسور هارفي جيه التر من الولايات المتحدة الفائز بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها أمراض الجهاز الهضمي، كما كرم سموه البروفيسور سانفورد ماركويتس، من كلية الطب بجامعة كيس ويسترن ريزرف، كليفلاند- أوهايو، بالولايات المتحدة الأميركية الفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة في موضوع أمراض القولون، والبروفيسور ديفيد توفسون، من الولايات المتحدة الأميركية، نائب مدير مركز السرطان بمختبر كولد سبرنج هاربور، عن موضوع أمراض البنكرياس، والدكتورة ميرتسيل هتش، من المملكة المتحدة بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة عن موضوع أمراض الكبد.

وكرم سموه 3 فائزين بجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، هم منظمة أطباء بلا حدود، في فرنسا، ومؤسسة طيران الإمارات الخيرية، والدكتور جراهام فوروورد، من أستراليا، تقديراً لدوره في تأسيس منظمة (أطباء أستراليون من أجل أفريقيا) في عام 2005، استجابة منه للمقتضيات الطبية الطارئة، التي فرضها تسونامي 2004.

كما كرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أفضل كلية ومعهد ومركز طبي في العالم العربي، وهي مؤسسة للاسلمى للوقاية وعلاج السرطان في المغرب، كما كرم البروفيسور محمد بن راشد الفقيه من المملكة العربية السعودية بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في الوطن العربي.

وكرم سموه معهد علوم القلب، مدينة الشيخ خليفة الطبية- أبوظبي بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في الدولة، إضافة إلى 3 أطباء إماراتيين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي بدولة الإمارات، هم الدكتور حسين عباس محبوبي، والمرحوم الدكتور تيسير إبراهيم بركات، والدكتور شوقي مير هاشم خوري، إضافة إلى ورقتين بحثيتين، أولاهما بعنوان «التنقية والخصائص الكيميائية الحيوية لنوع ثانٍ من السيراميداز المتعادل المستخلص من مخ الهجن العربية»، للباحث الدكتور سهام الدين كلداري، من مختبر مسارات الإشارة الخلوية، قسم الكيمياء الحيوية، كلية الطب والعلوم الصحية، جامعة الإمارات، والورقة البحثية الثانية بعنوان «تحسس البلاعم الفأرية وخلايا الورم الكبدي البشرية للإجهاد التأكسدي والتنترجي المحرض بعديد السكاريد الدهني مع الأسبرين»، للباحث الدكتور حيدر رازا، من قسم الكيمياء الحيوية، كلية الطب والعلوم الصحية، جامعة الإمارات.

وفي نهاية الحفل قدم معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وأعضاء مجلس الأمناء هدية تذكارية لسموه تمثل فارساً عربياً أصيلاً.