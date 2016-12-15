سموه يبحث مع ديفيد كاميرون علاقات الصداقة والتعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، الذي يشارك في أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي.

وتبادل سموه والضيف الحديث عن علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة، إلى جانب بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل ترسيخ قواعد الأمن والسلام، من خلال تفعيل التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا المجال.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، واللواء طلال حميد بالهول الفلاسي.