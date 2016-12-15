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نائبة بالبرلمان: دعوات تشكيل حزب نسائى "شعارات مسمومة" بدعوى حقوق المرأة

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نائبة بالبرلمان: دعوات تشكيل حزب نسائى "شعارات مسمومة" بدعوى حقوق المرأة نائبة بالبرلمان: دعوات تشكيل حزب نسائى "شعارات مسمومة" بدعوى حقوق المرأة

>كتب مايكل فارس

رفضت النائبة آمال طرابية عضو مجلس النواب، تشكيل حزب سياسى نسائى بمصر، مؤكدة أن النساء يأخذن حقوقهن بشكل ممتاز فى ، دون حزب، فنسبة تمثيلها فى البرلمان والنسبة المخصصة لها فى المحليات، من كان يحلم بها، وأن تفوز سيدة على رجل فى الانتخابات البرلمانية على مقعد فردى، من كان يتصور ذلك.

 

وناشدت طرابية، الشباب بعدم الانسياق وراء دعوت عمل حزب نسائى مصرى، واصفة إياها بالشعارات المسمومة من أجل تمزيق الشارع المصرى وخلق صراع جديد بين الرجل والمرأة، فى الوقت الذى تأخذ فيه حقوقها وهى ممثلة فى كل مؤسسات الدولة، وتدافع عن حقوقها كافه بالبرلمان دون حزب خاص بها.

 

وكانت هالة عثمان رئيس مركز عدالة ومساندة، قد أعلنت عن بدء التجهيز لعمل حزب نسائى مصر، يجمع النماذج النسائية المشرفة فى مصر سواء قادة الفكر أو المناضلات، فى يناير المقبل، وذلك على إثر أفكار المناضلة درية شفيق والتى أعلنت عن تشكيل أول حزب نسائى مصر، وقد احتفل محرك البحث العالمى جوجل،  بذكرى ميلاد الدكتورة درية شفيق الـ108، التى ولدت فى 14 ديسمبر 1908.


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