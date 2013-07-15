بناء سجن "العراف" يتكلف مليوني ونصف جنيه

كتب : هند سعد الدين الإثنين 15-07-2013 15:52

صرح المنتج الفني محمد زعزع بأن تكلفة السجن الذي تم بناؤه داخل صحراء مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ديكور أساسي ضمن مسلسل "العراف" الذي يعرض حاليا على بعض القنوات الفضائية، وصلت تكلفته إلى ما يقرب من 2 ونصف مليون جنيه، وهو السجن الذي سيهرب منه الزعيم عادل إمام وبعدها يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية.

وأضاف زعزع، لـ"الوطن"، أن فريق العمل يصور اليوم في أستوديو النحاس مشاهد جديدة من العمل، وباقي لهم أيام قليلة معدودة على الانتهاء من تصوير المسلسل.

"العراف" بطولة عادل إمام، وحسين فهمي، وتأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.