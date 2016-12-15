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اختتام أعمال «منتدى المخاطر» في دبي

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اختتمت أمس أعمال منتدى المخاطر 2016 لمنطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع منظمة إدارة المخاطر الأميركية تحت شعار «استراتيجيات إدارة المخاطر» في فندق سوفيتل دبي منتجع النخيل آند سبا.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني جلسات نقاشية وورش عمل تناولت مفهم إدارة المخاطر وثقافة المخاطر، بهدف التمكين من تطوير القدرات في إدارة المخاطر لمواجهة أي معيقات.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إلى أن مثل هذه المنتديات تسهم في تبادل الرؤى، الأفكار حول إدارة المخاطر، وترسم الطموحات والآمال في اللحاق بركب التقدم والتنمية، مشيراً إلى أن المنتدى قد غطى كل الموضوعات المتعلقة بإدارة المخاطر، وقد أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.دبي - البيان

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