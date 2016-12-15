بنك الخليج الأول يكشف النماذج الفائزة في «بيتنا من تصميمنا»

كشف بنك الخليج الأول، عن أسماء الفائزين بالتصاميم الرابحة في مسابقة «بيتنا من تصميمنا»، والتي أقيمت كجزء من فعاليات معرض «قروض الإسكان للمواطنين» 2016. وتم الكشف عن النماذج الفائزة في المسابقة خلال يوم افتتاح المعرض الذي صادف يوم أمس، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويمتد لمدة خمسة أيام وذلك حتى17 ديسمبر الحالي.

واختيرت 4 أعمال فائزة من بين 13 عملاً مشاركاً؛ فحصل برهان صلاح العمري على المركز الأول، في حين حصلت كل من سماح سالم الناعور النقبي ومريم محمد شريف المرزوقي وريضة الأحبابي على المركز الثاني، وحصلت دانا حمدان على المركز الثالث.

وسيتم عرض النماذج الفائزة طوال أيام المعرض، الأمر الذي يمثل فرصة للطلاب الفائزين لبيع تصاميمهم والتواصل مع مختلف فئات الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية العاملة في قطاع الإسكان، كما سيتم عرض جميع أعمال الطلبة.

وكان البنك عقد شراكة في وقت سابق مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم «مسابقة بيتنا من تصميمنا» التي دعت طلاب الجامعة المنتسبين إلى كلية الهندسة إلى المشاركة في تصميم منزل الأحلام الإماراتي. وتم تحديد مواصفات المنزل وفقاً لنتائج استطلاع الرأي الذي قام به البنك، والذي استهدف شريحة العملاء المستفيدين من برنامج «قروض الإسكان للمواطنين»، حيث طُرحت عليهم مجموعة من الأسئلة للتوصل إلى المزايا التي يبحث عنها المواطنون في منزل أحلامهم، كعدد الغرف والطوابق، والتصاميم الداخلية والخارجية للمنزل وغيرها من المزايا.

وقال محمد المنصوري، رئيس قروض الإسكان للمواطنين في بنك الخليج الأول: «جاءت إضافة مسابقة «بيتنا من تصميمنا» إلى فعاليات معرض «قروض الإسكان للمواطنين» لتدعم المواهب الأكاديمية وتتيح لهم المجال لاكتساب خبرة عملية مبكرة تؤهلهم للانخراط في مضمار العمل بكفاءة أكبر، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى سوق العمل وبناء علاقات مع العاملين فيه. كما تمثل المسابقة أيضاً فرصة لزوار المعرض للاطلاع على تصاميم مميزة ومبتكرة تعرض لأول مرة».

وأضاف: «سنقوم من جانبنا بعرض التصاميم الفائزة في المعرض طوال فترة إقامته، الأمر الذي سيمثل للطلاب فرصة للترويج لتصاميمهم وبيعها. وأود هنا أن أهنئ الفائزين بمسابقة «بيتنا من تصميمنا»، وأن أشكر كافة الطلاب الذين شاركوا بتصاميمهم وإبداعاتهم، وأتمنى للجميع مسيرة مهنيـة موفقــة».