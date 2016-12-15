مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم ينظم ملتقى المتطوعات الثالث

نظم مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم التابع لقطاع شؤون المرأة بجمعية دار البر، الملتقى الثالث للمتطوعات بالمقر الرئيسي للجمعية بشارع الشيخ زايد بدبي. حيث ناقش الملتقى سبل ترسيخ وتعزيز مفهوم المساهمة في الأعمال التطوعية بما يخدم الأفراد والمجتمعات، كما ركز على دور المرأة في ذلك الجانب، واستعرضت نائب رئيس قطاع شؤون المرأة، موزة نصيب، خلال الملتقى ما أثمر عنه الملتقى الأول والثاني من نتائج، كما أوضحت استراتيجية المشروع الرامية إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مختلف جوانب العمل.

من جانبها أكدت مديرة مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، عائشة مبارك، خلال الملتقى، أهمية العمل التطوعي ومدى انعكاس ذلك الأمر بصورة إيجابية على الأفراد. ونظم الملتقى في ختام جلساته ورشة نقاشية استعرض من خلالها أبرز النتائج التي تم التوصل إليها مع الوقوف على أبرز الأفكار والمقترحات التي تساهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي.