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محمد بن زايد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التعاون الدفاعي

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محمد بن زايد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التعاون الدفاعي محمد بن زايد يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التعاون الدفاعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية، علاقات التعاون والصداقة الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في مجالات التنسيق والتعاون الدفاعي والعسكري. وتبادل الجانبان وجهات النظر في المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه قائد القيادة المركزية الأميركية في قصر الشاطئ أمس.

كما استقبل سموه أمس الفريق طه عثمان أحمد الحسين مبعوث الرئيس السوداني وزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية، واستعرض سموه معه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة.

واستقبل سموه، أمس، ليونيد سلوتسكي، عضو ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب «الدوما» الروسي. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وروسيا، وما يجمعهما من شراكات اقتصادية وتجارية متميزة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تناول اللقاء حرص البلدين على تعزيز روابط التعاون، في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو وتطور بفضل دعم قيادتي البلدين.
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