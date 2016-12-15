«كهرباء دبي» توظف منصات التواصل لتحقيق رضا المتعاملين

توجه سعيد محمد الطاير بخالص العرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تكريمه هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة رواد التواصل الاجتماعي عن فئة «البيئة» للمؤسسات، تقديراً لجهودها في توظيف قنوات التواصل الاجتماعي، في تعزيز الوعي البيئي، ونشر كل ما هو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال فعاليات الدورة الثانية من قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2016، التي شاركت فيها الهيئة بوصفها «شريك الاستدامة».

وقال الطاير: يأتي التكريم تقديراً لنجاحنا في جعل قنواتنا الرسمية للتواصل الاجتماعي أداة رئيسة، لتعزيز التواصل المثمر مع المتعاملين والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم لتحقيق سعادتهم وسعادة المجتمع ككل، ونتعهد بأن تبقى هيئة كهرباء ومياه دبي من أولى الجهات الحكومية الرائدة في اعتماد أحدث التقنيات والوسائل، بما يسهم في تحقيق توجيهات سموه لجعل إمارة دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم، والمكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين. وأضاف: «تلتزم الهيئة بتنفيذ الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي أدركت باكراً الدور الإيجابي المتنامي، الذي ستؤديه قنوات التواصل الاجتماعي في تغيير نمط الحياة، وتحقيق السعادة ».

ومن جهتها قال خولة المهيري، نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي إنه منذ اللحظة الأولى لتشكيل قطاع التسويق والاتصال المؤسسي كان الهدف واضحاً، وهو تعزيز صورة الهوية المؤسسية داخلياً وخارجياً وترسيخ أسس الانتماء والاعتزاز بالهيئة لدى الموظفين والمتعاملين والوصول إلى مستوى عالمي من التميز».

وتعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي 5 منصات تواصل اجتماعي تقوم من خلالها بالترويج لخدماتها والرد على استفسارات الجمهور ونشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالفعاليات والحملات الترويجية، وذلك باستخدام محتوى متنوع يلائم جميع فئات المجتمع يشمل الصور والفيديو والانفوغرافيك والتصوير الفوري المباشر، عملاً بالهدف الاستراتيجي للاتصال في الهيئة المعني بنشر الوعي والتعريف بخدماتها من خلال منظومة ذكية للاتصال.

وخلال عام 2015، بلغ إجمالي عدد متابعي حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي 240197 في حين يبلغ معدل أفضل المؤسسات الخدمية للكهرباء والمياه في العالم 90616، فقد بلغ عدد متابعي حساب الهيئة على موقع «فيسبوك» 190816 خلال عام 2015، مقارنة بعدد 120494 في عام 2014، و56043 في 2013.وبلغ عدد متابعي حساب الهيئة على موقع «تويتر» 39610 في 2015، مقارنة بـ 20174 في 2014، و9606 في 2013، فيما بلغ مجموع عدد مشاهدات مقاطع الفيديو على موقع «يوتيوب» 2605686 في 2015، مقارنة بـ 888662 في 2014، و17210 في 2013.