150 عالماً يبحثون مستجدات صناعة المواد الهندسية المستدامة في دبي

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لضبط جودة مواد البناء المستدامة الذي تنظمه بلدية دبي تحت شعار «ضبط جودة مواد البناء المستدامة» في قاعة غودولفين بفندق أبراج الإمارات وبحضور حشد كبير من الباحثين والمهتمين، والمعنيين في مجال الرقابة النوعية على مواد البناء المستدامة، ويستمر يومين، حيث يناقش أكثر من 150 عالماً وباحثاً ومشاركاً كل ما هو جديد في صناعة المواد الهندسية المستدامة في المنطقة.

وأشار خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة خلال كلمته الافتتاحية إلى أن المؤتمر يتضمن في هذه الدورة العديد من المواضيع المهمة التي تشمل الرقابة والسيطرة النوعية، وعلى مواد ومنتجات المباني الخضراء، إضافةً إلى جلسة متخصصة عن مدى مقاومة هذه المنتجات، وأنظمة البناء المختلفة للحرائق.

مشاركون

وأوضح العوضي أن المؤتمر يعقد بمشاركة العديد من المهندسين والعلماء والمتخصصين من دول العالم ومن بينهم متحدثون من الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، وهيئة التقييس الخليجية، والجمعية الأميركية لفحص المواد (ASTM)، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والجمعية العلمية الملكية الأردنية، والمركز العربي للدراسات الهندسية.

150 عالماً

من جهته، أكد المهندس أمين أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي أن المؤتمر استقطب ما يزيد على 150 عالماً وباحثاً ومشاركاً من مختلف أنحاء العالم والعديد من القياديين والمسؤولين في البلدية، وحشد العديد من أصحاب الأعمال، وكبرى شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية ونخبة من المختصين.

وأفاد المهندس علي أحمد عليان، رئيس قسم مختبرات مواد البناء بأن اللجنة العلمية العليا المنظمة للمؤتمر والتي تتكون من سبعة أعضاء من الخبراء ومجموعة من الأساتذة الأكاديميين عقدت اجتماعات دورية لاستقبال المشاركات ومناقشة الأوراق العلمية والبحوث لمراجعتها وتقييمها بما يتوافق مع محاور المؤتمر وأهدافه.