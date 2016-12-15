«الإمارات للتنمية الاجتماعية» برأس الخيمة تطلق الدورة 2 من جائزة التميز

أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، الدورة الثانية من جائزة التميز الاجتماعي لعام 2016 /‏2017 والموجهة للمؤسسات الاجتماعية والجمعيات والأندية والمنشآت الخاصة والشخصيات الاجتماعية المتميزة والطلبة وفرق العمل التطوعية والبرامج والمبادرات والمشروعات على مستوى الدولة.

وصرح الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بأن الجائزة تهدف لإبراز دور المؤسسات والأفراد، الذين يسهمون بمشاريع ذات مردود اجتماعي، وتبادل التجارب في المجالات كافة، لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.نقلة نوعية

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة إن الجائزة قد حققت نقلة نوعية في إرساء أسس التميز الاجتماعي، ونشره خلال الدورة الأولى، وتستهدف الجائزة خلال الدورة الثانية التوسع في تكريم الممارسات والمبادرات والبرامج الاجتماعية المتميزة على مستوى الأفراد وفرق العمل والمؤسسات.

فئتان جديدتان

من جهتها، قالت سمية بن حارب عضو مجلس إدارة الجمعية ومسؤول الجائزة: إن نجاح الدورة الأولى من الجائزة جعلت قيادات ومنتسبي الجمعية أكثر حماساً لمضاعفة عدد المشاركين في الدورة الثانية من الجائزة. وقال خلف سالم بن عنبر مدير عام الجمعية: إن الإمارات دائمة السبق في عدد كبير من الإنجازات المرموقة على مستويات ومجالات عدة .