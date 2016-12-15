أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق مستودع

Google+ Print
«دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق مستودع «دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق مستودع

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق بمستودع في منطقة القوز الصناعية الثالثة صباح أمس دون وقوع أي وفيات أو إصابات، وذلك بمشاركة مركزي إطفاء هما القوز ومركز شهداء الإمارات.

تفاصيل

وأفاد الدفاع المدني في دبي أنه ورد بلاغ الساعة 9:30 صباحاً يفيد باندلاع حريق في أحد المستودعات الذي يحتوي على أصباغ وإطارات، بالإضافة إلى معدات ومركبات، وعلى الفور انتقلت فرق المكافحة وتمت السيطرة على الحريق في غضون 50 دقيقة تقريباً واستمرت بعدها عمليات التبريد وتسليم الموقع للإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، فيما تواجد في الحادث المقدم خبير أحمد كميدش العامري مدير مركز (شهداء الإمارات) والنقيب عبدالله محمد درويش نائب مدير مركز القوز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية