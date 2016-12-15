«دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق مستودع

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة على حريق بمستودع في منطقة القوز الصناعية الثالثة صباح أمس دون وقوع أي وفيات أو إصابات، وذلك بمشاركة مركزي إطفاء هما القوز ومركز شهداء الإمارات.

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وأفاد الدفاع المدني في دبي أنه ورد بلاغ الساعة 9:30 صباحاً يفيد باندلاع حريق في أحد المستودعات الذي يحتوي على أصباغ وإطارات، بالإضافة إلى معدات ومركبات، وعلى الفور انتقلت فرق المكافحة وتمت السيطرة على الحريق في غضون 50 دقيقة تقريباً واستمرت بعدها عمليات التبريد وتسليم الموقع للإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، فيما تواجد في الحادث المقدم خبير أحمد كميدش العامري مدير مركز (شهداء الإمارات) والنقيب عبدالله محمد درويش نائب مدير مركز القوز.