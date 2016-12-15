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بالصور .. معديات بورسعيد تواصل العمل رغم سوء الأحوال الجوية

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بالصور .. معديات بورسعيد تواصل العمل رغم سوء الأحوال الجوية بالصور .. معديات بورسعيد تواصل العمل رغم سوء الأحوال الجوية

>بورسعيد – محمد فرج

 

يواصل مرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد العمل لنقل الركاب والسيارات على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، رغم سوء الأحوال الجوية وبرودة الطقس والرياح الشديدة وسقوط أمطار .

 

ومن جانبه أكد مصدر مسئول لـ اليوم السابع، إن المرفق يعمل رغم الرياح الشديدة وموجة البرد التى تتعرض لها البلاد .

 

 لافتا أن مرفق المعديات يعتبر مرفق حيوى بين بورسعيد وبورفؤاد، لما له من أهمية قصوى لنقل العاملين بميناء شرق بورسعيد غيرهم من العاملين بالمديريات والأحياء والهيئات والكليات والبنوك ومجمع المحاكم  والنيابات والديوان العام للمحافظة.

 

فيما أكد المصدر، أن المرفق يعمل ليل نهار من خلال 7 معديات تقوم بنقل جميع المركبات الخاصة والأجرة بكفاءة عالية،" حرصا على مصلحة المواطن ولكونه مرفق خدمى غاية الأهمية وشريان رئيسى بين بورسعيد وبورفؤاد وشرق التفريعة .

 

 

 


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