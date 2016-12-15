أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 14 / 12/ 2016

كتب حسام الحاج

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء 14 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، الإسماعيلى يعود لعزف السمسمية ويدك أسوان بالخماسية

الإسماعيلى يعود لعزف السمسمية ويدك أسوان بالخماسية

http://www.youm7.com/3010873

فاز الإسماعيلى على أسوان بخمسة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف باهر المحمدى وبوشا وتوريك جبرين وإبراهيم حسن "هدفين.

الإسماعيلى يترقب مصير شكوى فرج وشبانة وأوتاكا بالجبلاية اليوم

http://www.youm7.com/3008331

يترقب مسئولو الإسماعيلى قرار اتحاد الكرة اليوم الأربعاء بشأن اللاعبين الذين قدموا شكاوى ضد الإسماعيلى للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة وهم ثلاثى الإسماعيلى السابقون عبد الحميد شبانة وأحمد سمير فرج والنيجيرى جون أوتاكا حيث أجل مسئولو الجبلاية البت فى القضية إلى الغد لحين تقديم المستندات اللازمة من جانب مسئولى الدراويش للرد على الشكاوى المقدمة من الثلاثى.

الإسماعيلى يستعجل الفيفا لإصدار حكم ضد الشباب السعودى بسبب "أنطوى

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اتخذ مسئولو نادى الإسماعيلى الإجراءات اللازمة، من أجل حفظ حقوقهم فى القسط المتبقى من صفقة بيع الغانى جون أنطوى إلى الشباب السعودى منذ موسمين ماضيين، بعدما تجاهل مسئولو النادى السعودى الرد على المخاطبات المقدمة من الدراويش إلى النادى السعودى.

الإسماعيلى يتعاقد مع صانع ألعاب نجوم المستقبل

http://www.youm7.com/3010928

نجح مسئولو نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع مهاب ياسر صانع ألعاب نجوم المستقبل والذى يبلغ من العمر 19 عامًا، لمدة 5 أعوام من أجل تدعيم صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة الإسماعيلى وأسوان

http://www.youm7.com/3010880

فاز الإسماعيلى على أسوان بخمسة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز الأهداف باهر المحمدى وبوشا وتوريك جبرين وإبراهيم حسن "هدفين

أشرف خضر يتحدث عن خماسية الإسماعيلى ويفسر اللغط حول الـ

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"BMW"

http://www.youm7.com/3010899

عبر أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى عن سعادته بالفوز الكبير على أسوان بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، مشيرًا إلى أن فريقه قدم مباراة قوية واستعاد أداءه المعهود.

بالفيديو.. توريك جبرين يسجل الهدف رقم 300 فى الدورى

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أحرز الغانى توريك جبرين الهدف الخامس للإسماعيلى فى مرمى أسوان في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام، وهو الهدف رقم 300 فى الدورى هذا الموسم 2016/2017.