استقالة قائد بالجيش الإسرائيلى بعد سرقه جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به

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تقدم رئيس مديرية القوى العاملة فى الجيش الإسرائيلى، الميجور جنرال هجاى توبولانسكى باستقالته من منصبه مساء اليوم الأربعاء بعد سرقة جهاز الكمبيوتر المحمول العسكرى لاب توب من منزله، مما أثار مخاوف قد حدوث اختراق لمعلومات سرية.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلى جادى آيزنكوت قبل استقالة توبولانسكى، قائلا "إنه يفعل ذلك عن غير ارتياح بسبب تقديره البالغ للقائد المستقيل".

وتم تعيين رئيس ركان مديرية القوى العاملة بالجيش الإسرائيلى البريجيدير جنرال ميراف كيرشنر، قائما بأعمال رئيس المديرية حتى يتم العثور على بديل.

> وقرر توبولانسكى أيضا أن يتقاعد من الجيش الإسرائيلى .. وقال أنه اتخذ قراره دون انتظار معرفة ما إذا كان قائد الجيش الإسرائيلى يخطط لفصله أو ايقافه.

وأكد أنه يتحمل مسؤولية أفعاله ويطلب الأمر نفسه من الجنود تحت قيادته .. مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلى والطريقة التى يراه بها كانت مهمة بالنسبة له وأنه يأمل فى أن استقالته تبعث برسالة صحيحة إلى كل من الجنود وعامة الجمهور.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن منزل القائد الإسرائيلى فى المجلس الإقليمى لبئر توفيا تعرض للاقتحام فى وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء بالإضافة إلى أربعة منازل أخرى على يد عصابة من اللصوص..ويبدو أن اللصوص دخلوا المنزل من خلال النافذة وسرقوا كمبيوتر المحمول العسكرى الخاص به بالإضافة إلى سيارة ابنته.

وأطلقت شعبة التحقيقات الجنائية بالجيش الإسرائيلى وشرطة منطقة لاخيش تحقيقا فى اقتحام المنزل، ومن المتوقع أن يتم استجواب الميجور جنرال توبولانسكى.

وقال مسؤولون فى الجيش الإسرائيلى أن التحقيق سيستمر بغض النظر عن تقاعد توبولانسكى من الجيش الإسرائيلى وأنه فى نهاية التحقيق، سيتم اتخاذ قرار إمكانية توجيه اتهام له أو التسوية لاستقالته.