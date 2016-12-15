الرئيس يصدق على مذكرة وزير العدل بإعدام عادل حبارة

كتب إبراهيم قاسم

كشف مصدر قضائى، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أرسل مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام الإرهابى عادل حبارة، المتهم الرئيسى فى قضية مذبحة رفح الثانية، التى يطلب فيها بالتصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن الرئاسة أحالت المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشئون القانونية بالرئاسة للاطلاع على المذكرة، وتم مراجعتها وثبت استيفاء الضمانات الكاملة فى محاكمة المتهم وصدر الحكم بإجماع الآراء وبعد أخذ رأى فضيلة المفتى وتم رفع الأمر إلى الرئيس السيسي، الذى صدق على الحكم لتنفيذ.

وأضاف المصدر، أن الخطوة التالية بعد تصديق الرئيس السيسى إرسال الملف إلى قطاع مصلحة السجون من خلال النيابة العامة لتنفيذ الحكم خلال ساعات.

وذكرت المصادر أن عملية تنفيذ حكم الإعدام شنقا سيكون داخل السجن المتواجد فيه المتهم بحضور وكيل النائب العام وطبيب وسيتم تلاوة منطوق الحكم على المتهم لتذكيره بما اقترف ممن ذنب تجاه شهداء الواجب وسيتم تسلم جثة حبارة إلى أقاربه إذا لما رغبوا فى دفنه أو أن تقوم الحكومة بعملية دفن الجثة على نفقتها فى حالة رفضهم استلامه.

وكانت محكمة النقض، أصدرت فى 12 ديسمبر، حكما نهائيا ضد عادل حبارة، قضت فيه بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 25 مجندا فى سيناء.