أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس يصدق على مذكرة وزير العدل بإعدام عادل حبارة

Google+ Print
الرئيس يصدق على مذكرة وزير العدل بإعدام عادل حبارة الرئيس يصدق على مذكرة وزير العدل بإعدام عادل حبارة

>كتب إبراهيم قاسم

كشف مصدر قضائى، أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أرسل مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام الإرهابى عادل حبارة، المتهم الرئيسى فى قضية مذبحة رفح الثانية، التى يطلب فيها بالتصديق على الحكم الصادر وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وأشار المصدر إلى أن الرئاسة أحالت المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشئون القانونية بالرئاسة للاطلاع على المذكرة، وتم مراجعتها وثبت استيفاء الضمانات الكاملة فى محاكمة المتهم وصدر الحكم بإجماع الآراء وبعد أخذ رأى فضيلة المفتى وتم رفع الأمر إلى الرئيس ، الذى صدق على الحكم لتنفيذ.

 

وأضاف المصدر، أن الخطوة التالية بعد تصديق الرئيس السيسى إرسال الملف إلى قطاع مصلحة السجون من خلال النيابة العامة لتنفيذ الحكم خلال ساعات.

 

وذكرت المصادر أن عملية تنفيذ حكم الإعدام شنقا سيكون داخل السجن المتواجد فيه المتهم بحضور وكيل النائب العام وطبيب وسيتم تلاوة منطوق الحكم على المتهم لتذكيره بما اقترف ممن ذنب تجاه شهداء الواجب وسيتم تسلم جثة حبارة إلى أقاربه إذا لما رغبوا فى دفنه أو أن تقوم بعملية دفن الجثة على نفقتها فى حالة رفضهم استلامه.

 

وكانت محكمة النقض، أصدرت فى 12 ديسمبر، حكما نهائيا ضد عادل حبارة، قضت فيه بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 25 مجندا فى سيناء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني