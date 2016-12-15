نيابة الإسماعيلية تحبس الشاهد على معاونى مباحث القنطرة بتهمة الشهادة الزور

الإسماعيلية – صبرى غانم

أصدرت النيابة الكلية بالاسماعيلية برئاسة المستشار محمد العوضى رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، قرارا بحبس إبراهيم سليمان إبراهيم الشاهد فى الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشهادة الزور أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، واتهامه لمعاونى مباحث القنطرة غرب بتحريضه على وضع مخدرات أمام منزل المتهمين فى الجناية.

وكانت النيابة الكلية بالإسماعيلية قررت مساء اليوم الأربعاء، صرف مع كل من الملازم أول "محمد إدريس محمد" و"محمد أسعد عبدالمجيد" ومخبر يدعى "فوزى" من سراى النيابة عقب التحقيق معهم وسماع أقوالهم، فيما هو منسوب إليهم من التهم.

واستمعت النيابة على العامة لأقوال معاونى مباحث القنطرة فى التهم الموجهة إليهم، وهى استغلال النفوذ وحيازة مخدرات والتزوير فى محررت رسمية، وهى محضر الضبط والتحريات، فيما نفى الضابطان التهم عن أنفسهما، وأكدا للنيابة العامة أن جميع الإجراءات التى تمت مع المتهمين سليمان على زايد ونجله فتحى سليمان على كانت قانونية وسليمة، وأن المضبوطات التى ضبطت بحوزتهما تخصهما وأن الشاهد أتهمهم زورا وبهتاتا خوفا من أهالى المتهمين.

وأكدا الضابطان فى أقوالهما بأنهم اتبعوا الإجراءات القانونية المنصوص عنها فى القانون ولم يظلما المتهمين، موضحين أن المخدرات المضبوطة تم ضبطها بالفعل بحوزة المتهمين الذين حكمت محكمة جنايات الإسماعيلية ببراءتهما فى الجناية ر3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب.

وقال الشاهد فى أقواله أمام النيابة الكلية، إن المتهمين لحظة القبض عليهما شاهدوه فى مركز شرطة القنطرة غرب فظنوا أنه المبلغ عنهما وهو الذى ارشد عنهما، مضيفًا فى أقواله أن أقارب المتهمين هددوه ولجأوا إلى كبار عائلته لتبرئته نفسه وتبرءة المتهمين فى جناية المخدرات.

وأكد الشاهد، أنه ذهب إلى المحكمة وأدلى بالشهادة الزور لكى يحصل المتهمين على البراءة من قضية المخدرات، وأدلى فى أقواله أمام محكمة الجنايات أن ضباط المباحث أعطوه المخدرات وطلبو منه دسها بالقرب من منزل المتهمين، وعقب سماع أقوال الشاهد أصدرت النيابة الكلية قرارها المتقدم.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية، الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين ومحمود الشربينى، بسكرتارية محمد فؤاد ومحمد عبد الستار، أصدرت حكما تاريخيا فى الجناية رقم 3819 لسنة 2016 جنايات القنطرة غرب، ببراءة المتهمين سليمان على زايد وفتحى سليمان على من التهمة الموجهة إليهما، وقررت حبس الشاهد إبراهيم سليمان إبراهيم لقيامه بدس المخدرات للمتهمين بتحريض من ضباط المباحث.

وكلفت المحكمة مدير مباحث الإسماعيلية، بالقبض على الملازم أول محمد أسعد عبد المجيد، والملازم أول محمد أدريس محمد، معاونى مباحث القنطرة غرب، والمخبر فوزى، وعرضهم على النيابة الكلية صباح غدًا، ووجهت لهم تهم استغلال النفوذ وحيازة، وإحراز مواد مخدرة، وتزوير فى أوراق الجناية رقم 3819 لسنة 2016 من محضر تحريات، ومحضر ضبط المتهمين وأقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة عندما قام معاونى المباحث بالاستعانة بالشاهد "مرشد المباحث " وتحريضه على وضع 30 كيلو بانجو و2 كيلو حشيش أمام منزل المتهمين المحكوم لهما بالبراءة .

وبالفعل تم القبض عليهما، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات وأثناء مناقشة الشاهد إبراهيم سليمان إبراهيم " مرشد المباحث" اعترف بقيامه بوضع المخدرات أمام منزل المتهمين بتحريض من ضباط المباحث.