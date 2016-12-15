وفاة الممثل الكندي ألان ثيك عن عمر ناهز 69 عاماً

توفي الممثل الكندي ألان ثيك Alan Thicke يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 69 عاماً.

واشتهر ثيك بدور البطولة الذي لعبه في المسلسل الكوميدي Growing Pains في الثمانينيات بالإضافة لكونه والد المغني روبن ثيك Robin Thicke.

وقالت المتحدثة مونيك موس في رسالة مقتضبة عبر البريد الإلكتروني: "تأكدت وفاة ألان المفاجئة. في الوقت الراهن لا توجد لدينا تفاصيل أخرى".

وقال مصدر قريب من العائلة لوكالة "رويترز" في مكالمة هاتفية إن الراحل أصيب بأزمة قلبية ونقل إلى مركز بروفيدنس سان جوزيف الطبي حيث فارق الحياة.

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