نقابة ممثلي الشاشة تعلن عن ترشيحات جوائز SAG

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة SAG عن قائمة الأفلام والممثلين المرشحين لنيل الجائزة السنوية في دورتها الـ23، التي من المقرر أن تقام في بداية العام الجديد.

تصدر فيلم Manchester by the Sea وبطله كيسي أفليك Casey Affleck القائمة، بواقع 4 ترشيحات منها أفضل ممثل وأفضل فريق عمل، وجاء في المركز الثاني فيلمي Moonlight، وFences، إذ نال كل منهما 3 ترشيحات، فيما تراجع فيلم La La Land وترشح لجائزتين فقط.

وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، سيطرت 5 مسلسلات على ترشيحات الجوائز، ونال كل منها 3 ترشيحات في مختلف الفئات، وهي The Crown، و Game of Thrones، و The People v. O.J. Simpson: American Crime Story، و Stranger Things، وWestworld.

يشار الى ان الحفل سيقام في 29 يناير_كانون الثاني 2017.

