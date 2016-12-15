بالفيديو: أحمد السقا يتقدم صفوف المشيعين لجثمان أحمد راتب

استمر غياب النجوم عن مراسم تشييع جثمان الفنان القدير أحمد راتب، رغم تأجيل الموعد لبعد صلاة العصر، إذا غاب كل أعضاء مجلس نقابة الممثلين عدا الفنان إيهاب فهمي، كما غاب أغلب نجوم الصف الأول عدا الفنان أحمد السقا وعدد من نجوم الصف الثاني منهم محمد فريد، وأحمد بدير، وأيمن عزب، وأحمد حلاوة، وعمرو رمزي، بينما اعتذر النقيب أشرف زكي بسبب سفره لدولة الكويت ووصل الفنان سامح الصريطي بعد انتهاء صلاة الجنازة.

أقيمت الصلاة على جثمان الفقيد بعد انتهاء صلاة العصر بمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الآلاف من عشاق الفنان الراحل وجمهوره، وتوجهت أسرة الفنان الراحل بالجثمان لمقابر العائلة بطريق الواحات، وتم الاعلان عن قبول مراسم العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شاهد خروج الجثمان من مسجد الحصري

