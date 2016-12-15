حظك اليوم برج القوس الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. توتر بسبب ضغوط العمل

يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج الطموحة التى تسعى دائماً وراء أهدافها ولا تيأس مهما طال الوقت، وفى هذه الأيام سيلاحظون تغير كبير على كل المستويات فى حياتهم لذلك يجب أن يكونوا أكثر تفاؤلاً لأن نجمهم سيكون فى السماء وفقاً لحديث خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج القوس على الصعيد المهنى:

لأولئك الذين يعملون فى القطاع العام، فى هذا اليوم يجلب فرص كبيرة للنجاح، إذا كنت قد تقدمت للحصول على وظيفة فى القطاع العام، فمن المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الإيجابية اليوم.

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على الصعيد العاطفى:

حان الوقت أن فتح ما يصل الى شريك حياتك، التحدث معه بشأن كل الأسرار والمخاوف الخاصة بك، إن وجدت، الصراحة هى الحل الأفضل لحل النزاعات فيما بينكما.

برج القوس على الصعيد الصحى:

زيادة مفاجئة التوتر فى مكان العمل الخاص بك قد يؤدى إلى مضاعفات صحية مثل الصداع النصفى، وصداع التوتر وارتفاع ضغط الدم.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

فى هذه الأيام سيرتفع نجمك وستحصل على أشياء كثيرة طالما حاولت الوصول لها، كما أن الاستقرار سيكون حليفك فى العلاقات العاطفية.