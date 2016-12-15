حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تتخلى عن حساسيتك وتتعامل بصرامة

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الذى لا يعرف الكثيرون أن مواليده ينقسمون إلى شخصيتين، إما يكون مولود الدلو شخص عاصف وملىء بالحيوية والحركة وشديد الصخب وإما أن يكون هادئًا وخجولاً ويحب الابتعاد عن الأضواء، وكلمة السر لمواليد ها البرج هى الخيال الواسع أما عيوبه فهو شديد المزاجية والتحفظ.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى:

من المتوقع أن تجد فرصة مميزة اليوم لتحقيق الكثير من الإنجازات فى العمل وتستفيد من وقتك بشكل مثالى هذا اليوم وذلك بعد أن تغير طريقتك التقليدية فى العمل، وهو وقت مثالى للخروج عن التقليدى وتحقيق النجاح.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

تسعى اليوم للتواصل مع رفيق الروح بشكل جيد وتستطيع جذب شخص ما يمكن أن يكون صديقًا يحب الخروج معك ويراك بشكل مختلف اليوم وأنت كذلك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

حالتك الصحية بحاجة للرعاية والاهتمام يجب أن تكون حريصًا على أن تراقب أى أعراض غير طبيعية تحدث لك وأية مشاكل تواجهك وتلجأ لاستشارة الطبيب فورًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

أنت اليوم شديد الحساسية ولذلك تعانى من بعض المشكلات فى التعامل مع الآخرين الذين يشعرون دائمًا أنك بحاجة لمعاملة خاصة حاول أن تتخلى عن حساسيتك وتتعامل بصرامة أكثر.