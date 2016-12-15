حظك اليوم برج الحوت الخميس 15/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يومك سيكون مثمرًا بشكل كبير

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المائى المعروف عنه الرومانسية المفرطة والحساسية الشديدة، بالإضافة إلى الخيال الواسع والقدرة على وضع الخطط لكنه يفتقر للإرادة والاجتهاد لتنفيذ ما يضعه من خطط.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

فى محاولة لمعرفة ما يمكنك القيام به لإخراج أفضل ما فيك، تحتاج لأن تواجه نفسك بأبرز عيوبك على الصعيد المهنى والتى تتسبب فى مشاكل كبيرة لك اليوم وإن كففت عن مواجهتها ستجد نفسك فى خطر.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

قد تحصل هذا اليوم على فرصة للتحدث من قلبك لكن احرص على أن تختار الكلام الذى لا تندم عليه فيما بعد، وحافظ على الإيجاز فى كلامك والدقة، وستحصل على الكثير من الفرص لتسليط الضوء على القضايا الساخنة فى علاقتكما.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

عقلك نشط للغاية اليوم رغم شعورك بالإرهاق الجسدى وهذا نتيجة اهتمامك بنظامك الغذائى والمواظبة على تناول الفيتامينات التى تمنح جسدك ما يحتاجه من غذاء وفى الوقت نفسه تساعدك على التركيز.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ستحصل اليوم على العديد من الفرص لاستكمال عمل لم يكتمل فى وقته المحدد وتتمكن بكل بساطة أن تحصل على حل سريع للمشاكل التى تواجهها واليوم بشكل عام سيكون مثمرًا وناجحًا.