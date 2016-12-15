تقرير: داعش تنتج أسلحة على نطاق صناعى تجلب أغلب مكوناتها من تركيا

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كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث تسليح النزاعات فى العالم النقاب، عن أن تنظيم داعش الإرهابى قام بإنتاج أسلحة على نطاق صناعى فى مدينة الموصل العراقية وضواحيها، وذلك اعتمادا على مكونات قام بجلب الجانب الأكبر منها من تركيا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية الليلة أن مركز تسليح النزاعات- الذى يتخذ من لندن مقرا أوضح فى تقريره أن "داعش" يحتفظ بسلسلة قوية من الموردين تربط بين تركيا والعراق بشكل أدى إلى تمكن عناصره من إنتاج عشرات الآلاف من قطع السلاح.

وأضاف التقرير أن القوات العراقية عثرت على كميات من الأسلحة التى قام "داعش" بإنتاجها داخل منشآت صناعية علاوة على ميادين القتال الأخرى فى الموصل والتى تقوم القوات العراقية فى الوقت الراهن باستعادتها من أيدى التنظيم الإرهابى".

وأشار التقرير إلى أن قدرة "داعش" على إنتاج الأسلحة على نطاق صناعى قد تراجعت بشكل واضح مع تقدم القوات العراقية، محذرا فى ذات الوقت من أن عناصر "داعش" المدربة جيدا سوف تنقل خبراتها معها خلال عملية الانسحاب من الموصل".

وأعرب جيمس بيفن المدير التنفيذى لمركز أبحاث تسليح النزاعات عن اعتقاده بأن "داعش" قام بالفعل بنقل خبراء إنتاج القنابل المدربين جيدا من الموصل إلى سوريا وجنوب تركيا.