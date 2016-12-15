حظك اليوم برج الجدي الخميس 15 ديسمبر 2016

برج الجدي
توقعات جاكلين عقيقي
مهنياً: تنعم بأجواء جيدة وبشعور بالانتصار وتخوض تجارب كثيرة، وقد تحمل إليك الأيام المقبلة الأحلام والمشاعر العذبة
عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه
صحياً: حذار الإرهاق! تلك هي المخاطر المتعلقة بارتجاجات اليوم
ابراج مكتوب
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.إعلان - Ads إعلان - Ads