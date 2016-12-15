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حظك اليوم برج الجدي الخميس 15 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج الجدي الخميس 15 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج الجدي الخميس 15 ديسمبر 2016

برج الجدي


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تنعم بأجواء جيدة وبشعور بالانتصار وتخوض تجارب كثيرة، وقد تحمل إليك الأيام المقبلة الأحلام والمشاعر العذبة

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه

صحياً: حذار الإرهاق! تلك هي المخاطر المتعلقة بارتجاجات اليوم

ابراج مكتوب
 

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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