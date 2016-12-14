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البابا تواضروس ووزير الصحة يزوران مصابى الكنيسة البطرسية بمستشفى الدمرداش

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البابا تواضروس ووزير الصحة يزوران مصابى الكنيسة البطرسية بمستشفى الدمرداش البابا تواضروس ووزير الصحة يزوران مصابى الكنيسة البطرسية بمستشفى الدمرداش

أنهى منذ قليل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة، ووفد كنسى رفيع المستوى زيارتهم لمصابى حادث تفجير الكنيسة البطرسية، بمستشفى الدمرداش الجامعى، وذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب.

وأطمئن البابا تواضروس ووزير الصحة والوفد المرافق لهما على الحالة الصحية للمصابين، وتأكدوا من تلقيهم العلاج والرعاية على الوجه الأمثل، مشيدين بمستوى الخدمة الصحية التى يتلقاها المصابين، وجودة أداء كافة الأطقم الطبية و توافر جميع المستلزمات الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، على قوة وتلاحم النسيج الوطنى، لافتًا إلى أن مثل هذه الأفعال الآثمة إنما تزيد من تكاتف وترابط الشعب المصرى مسلمين وأقباط، مشددا على أن مستشفيات جامعة عين شمس تقدم خدماتها لكافة أبناء الشعب المصرى دون تفريق.

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